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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 СЕРПНЯ

22.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1485 — битва при Босворті.
  • 1531 — молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина.
  • 1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.
  • 1795 — у Французькій республіці прийнята Конституція ІІІ року, що ліквідувала загальне виборче право.
  • 1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.
  • 1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.
  • 1910 — підписаний Договір про приєднання Кореї до Японії.
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