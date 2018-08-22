ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 СЕРПНЯ 22.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1485 — битва при Босворті.1531 — молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина.1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.1795 — у Французькій республіці прийнята Конституція ІІІ року, що ліквідувала загальне виборче право.1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.1910 — підписаний Договір про приєднання Кореї до Японії.Download Premium WordPress Themes FreeDownload WordPress ThemesDownload WordPress Themes FreeDownload Premium WordPress Themes Freefree online courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ