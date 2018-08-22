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БІЛЬШЕ НІЖ В 1,5 РАЗИ ЗБІЛЬШИЛИСЬ НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВІД ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОСТІ ДОНЕЧЧИНИ

22.08.2018 Новини Комментариев нет
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За сім місяців 2018 року місцеві бюджети Донецької області отримали майже 54 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 59% перевищує надходження минулого року.

Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області забезпечили платники Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, їх цьогорічний внесок вже склав більш, ніж 19 млн гривень.

На Донеччині нараховується понад 1,9 тисяч платників-юридичних осіб, які володіють 6,8 тисячами об’єктів нерухомості. Відповідно до поданих підприємствами податкових декларацій з податку на нерухоме майно річна сума нарахувань складає 62,7 млн грн, що на рівні показників 2017 року. За сім місяців 2018 року юридичні особи вже сплатили 40,2 млн грн, в тому числі 14,3 млн грн надійшло від платників-юридичних осіб м. Маріуполя.

Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-липень поточного року вони перерахували податку на нерухоме майно в 8 разів більше, ніж за відповідний період минулого року, сплативши майже 13,5 млн гривень, з них більше третини – це сплата податку за нерухомість, яка перебуває у власності мешканців м. Маріуполя.

Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, підлягає сплаті протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення.

 

ГУ ДФС у Донецькій області

 

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