БІЛЬШЕ НІЖ В 1,5 РАЗИ ЗБІЛЬШИЛИСЬ НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВІД ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОСТІ ДОНЕЧЧИНИ

За сім місяців 2018 року місцеві бюджети Донецької області отримали майже 54 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 59% перевищує надходження минулого року.
Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області забезпечили платники Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, їх цьогорічний внесок вже склав більш, ніж 19 млн гривень.
На Донеччині нараховується понад 1,9 тисяч платників-юридичних осіб, які володіють 6,8 тисячами об’єктів нерухомості. Відповідно до поданих підприємствами податкових декларацій з податку на нерухоме майно річна сума нарахувань складає 62,7 млн грн, що на рівні показників 2017 року. За сім місяців 2018 року юридичні особи вже сплатили 40,2 млн грн, в тому числі 14,3 млн грн надійшло від платників-юридичних осіб м. Маріуполя.
Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-липень поточного року вони перерахували податку на нерухоме майно в 8 разів більше, ніж за відповідний період минулого року, сплативши майже 13,5 млн гривень, з них більше третини – це сплата податку за нерухомість, яка перебуває у власності мешканців м. Маріуполя.
Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, підлягає сплаті протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення.
ГУ ДФС у Донецькій області