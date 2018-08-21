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У ПОКРОВСЬКУ РЯТУВАЛЬНИКИ ВИЛУЧИЛИ ЗІ СТАВКУ ТІЛО ЧОЛОВІКА

21.08.2018 Новини Комментариев нет
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20 серпня о 16:30 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про потонулого у міському ставку у м. Покровськ Донецької області.

Бійці 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою багра вилучили тіло потонулого чоловіка з води на берег та передали його співробітникам Національної поліції для проведення оперативно-слідчих дій.

Від Головного управління залучалось 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Фахівці Служби порятунку звертаються до громадян! На Донеччині це вже 55-ий загиблий на воді. Основна причина трагедій – недотримання правил безпеки під час купання. Відповідальне ставлення до власної безпеки рятує життя!

ГУ ДСНС України у Донецькій області

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