У ДОБРОПІЛЛІ ЗАТРИМАНО ЖІНКУ, ЯКА ПОСВАРИВШИСЬ ІЗ СВОЇМ СПІВМЕШКАНЦЕМ, ВХОПИЛАСЬ ЗА НІЖ

У с. Красноярське Добропільського району подружжя спочатку разом розпивало алкогольні напої, а потім почало сваритися. В наслідок сімейного конфлікту 50-річний чоловік із ножовим пораненням опинився у лікарні. Правоохоронці з’ясовують обставини події.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення з приймального відділення Добропільської лікарні про те, що до них був доставлений 50-річний чоловік із ножовим пораненням.
Сам потерпілий відмовився пояснити правоохоронцям походження свого ушкодження, однак в подальшому було встановлено, що отримав він його від співмешканки. Як розповіла сама жінка, розпиваючи разом спиртні напої, подружжя почало сваритися, а потім чоловік підійшов і вдарив її в обличчя. Ображена дружина, яка в цей момент різала хліб, не розгубилась і вдарила ножем свого кривдника. Зрозумівши, що накоїла, жінка викликала швидку допомогу.
Наразі поліцейські вилучили ніж в якості речових доказів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії тривають.
Покровський відділ поліції Донецької області