СЕМІНАР «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСЛУГ З ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ»

З метою підвищення поінформованості про можливості професійного навчання за сприяння служби зайнятості, на базі Покровського міського центру зайнятості Донецької області 21 серпня 2018 року був проведений девятий в цьому році інформаційно-консультаційний захід «Презентація послуг з професійного навчання», в якому прийняли участь 14 безробітних осіб.
«Адже, хто бажає досягнути успіху потрібно наважуватися на радикальні зміни, а саме підвищувати кваліфікацію, навчатися новому і успіх неодмінно прийде до кожного» — розпочала захід фахівець з профнавчання Тетяна Левченко.
На заході безробітні мали змогу ознайомитися з сутністю та перевагами професійного навчання за сприянням служби зайнятості (в тому числі за рахунок видачі ваучера), презентацією послуг з професійного навчання. Тетяна Левченко ознайомила безробітних з описом професій, актуальних на ринку праці та вимогами до них, а також, умовами навчання у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗУ), яке проводиться з використанням сучасної матеріально-технічної бази та згідно з навчальними програмами, що відповідають всім вимогам роботодавців.
Переконливим аргументом для безробітних є той факт, що фінансування витрат на професійне навчання безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Оплачується вартість навчання, проживання в гуртожитках, проїзду до місця навчання безробітних.
Покровський міський центр зайнятості Донецької області і надалі буде інформувати безробітних про найрізноманітніші професії та навчальні заклади, де їх можна отримати, стан місцевого ринку праці, можливі напрямки професійної підготовки та подальшого працевлаштування.