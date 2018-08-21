РУСЛАН ТРЕБУШКІН ТА ЮРІЙ ГРЕЧИШКІН ВІДВІДАЛИ ВІННИЦЬКУ МІСЬКРАДУ

Покровський міський голова Руслан Требушкін разом із начальником Покровського відділу поліції Юрієм Гречишкіним відвідали Вінницьку міську раду, де ознайомилися із роботою муніципальної поліції м. Вінниця в Ситуаційному центрі. Досвід впровадження даного комунального підприємства виявився надзвичайно цікавим! Покровську є що переймати та що впроваджувати!
«Ситуаційний центр приємно вразив нас застосуванням новітніх технологій та прогресивних методів відеонагляду за територією міста. Взагалі, муніципальна поліція стала справжнім добрим помічником для поліції Вінниці.Впевнений, що створення такої структури в Покровську допоможе в роботі і нашим співробітникам поліції та дозволить зменшити випадки правопорушень та злочинів» — розповів Руслан Требушкін у facebook.
Наразі, у Покровську завдяки реалізації програм «Безпечне місто» вже встановлено 18 «розумних» камер відеоспостереження, ще 2 буде встановлено до кінця цього тижня. У 2018 році, встановлюючи нові камери, охопили не лише Покровськ, а й м. Родинське та с. Шевченко, які тепер також під відеонаглядом поліції.