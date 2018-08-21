ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА І ДНЯ ШАХТАРЯ У ПОКРОВСЬКУ

Субота, 25 серпня — День міста Покровська
З 12.00 на стадіоні «Олімпієць» працюватимуть два мобільних надувних басейна для дітей.
О 13.00 перед входом у парк «Ювілейний» розпочнеться запис першої з двох телеверсій музичного шоу «Караоке на майдані» з ведучим Ігорем Кондратюком. Початок другої програми — о 14.30.
У другій половині дня на території стадіону розпочнеться розміщення виставок, локацій для розваг і майстер-класів, буде організована святкова торгівля алкогольними та іншими напоями, буфетною продукцією, іграшками і сувенірами.
З 15.00 розпочнуться дитячі розважальні програми і змагання з різних видів спорту.
О 19.00 на головній сцені, встановленій на стадіоні «Олімпієць», відкриється урочиста частина свята. У програмі — привітання від керівництва Покровська, нагородження кращих жителів за професійні успіхи, досягнення в спорті, культурі і суспільній діяльності.
Після урочистої частини — концерт за участю української співачки і композитора, заслуженої артистки України Ірини Білик та молдавської групи «Zdob si Zdub».
Після концерту — пінна дискотека.
Неділя, 26 серпня — День шахтаря
З 12.00 на стадіоні «Олімпієць» почнуть працювати басейни для дітей, буде організована святкова торгівля.
З 15.00 — дитяча розважальна та спортивна програма.
О 17.30 перед центральним входом в парк «Ювілейний» відбудеться урочисте відкриття скульптурної композиції, присвяченої композитору і автору легендарного «Щедрика» Миколі Леонтовичу.
В урочистостях візьмуть участь члени журі майбутнього конкурсу хорів у Покровську запланованого на грудень 2018 року: віце-президент Асоціації Хорів Європи (European Choral Association) Габор Мочар (Угорщина); голова всеукраїнського хорового товариства імені Леонтовича Олександр Тарасенко, автор скульптурної композиції — заслужений художник України, переселенець з Горлівки Петро Антип. Очікується приїзд радника Міністра культури України Анжеліки Рудницької.
На відкритті пам’ятника заспіває дитячий хор «Щедрик» з Києва — лауреат міжнародних конкурсів в США, Канаді, Польщі та Італії. Відкриття пам’ятника Миколі Леонтовичу в Покровську є частиною затвердженої ДонОДА регіональної програми «Єдиний культурний простір Донеччини».
О 18.00 на стадіоні «Олімпієць», на головній сцені свята виступить оркестр Головного управління Нацполіціі України Київської області.
19.00 — початок урочистої частини, присвяченої Дню шахтаря. У програмі — привітання від міської влади, нагородження кращих гірників і ветеранів шахтарської праці.
Після офіційної частини — початок концерту. Для покровчан і гостей міста заспівають учасники Євробачення — колектив «SunStroke Projekt» з Молдови і популярна українська молодіжна група «Время и Стекло».
По завершенні концерту — святковий салют і молодіжна дискотека.