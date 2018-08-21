ОЛЕКСАНДР КУЦЬ ПРИВІТАВ ШАХТАРІВ ДОНЕЧЧИНИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

21 серпня у Покровську відбувся урочистий захід з нагоди відзначення Дня Шахтаря за участю голови облдержадміністрації Олександра Куця. До привітань також долучились представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.
Очільник області подякував гірникам за самовіддану працю, за те, що здобувають енергетичну незалежність України, забезпечують економічну стабільність.
«Вугільна промисловість переживає не найкращі часи, і українська влада всіляко підтримує її – Президент України Петро Порошенко підписав закон, за яким додатково виділено з державного бюджету 1,4 млрд гривень на фінансування галузі та зокрема – на погашення заборгованості по заробітній платі», – звернувся до присутніх Олександр Куць.
З нагоди свята шахтарів Донеччини відзначили галузевими нагородами, грамотами та подяками від Донецької обласної державної адміністрації.
«Окремо хочу звернутися до шахтарів, які у нелюдських умовах працюють на тимчасово окупованій території. Витримки вам і терпіння. Ми скоро повернемося і відсвяткуємо День шахтаря на центральній площі Донецька. Зі святом вас!», – наголосив голова Донецької ОДА.