ОЛЕКСАНДР КУЦЬ ВРУЧИВ СИРОТІ КЛЮЧІ ВІД ОДНОКІМНАТНОЇ КВАРТИРИ

У селищі Білозерське вручили ключі від однокімнатної квартири 18-річному Олександру Андрощенку. Хлопець є сиротою і наразі навчається у Білозерському професійному гірничому ліцеї за професією “електрослюсар підземний, машиніст електровозу, машиніст підземних установок”. Квартиру йому придбали коштом обласного та місцевого бюджетів в рамках програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Квартира площею 15 квадратних метрів, з гарним ремонтом, меблями, побутовою технікою. Її вартість – 88 тисяч гривень (44 тис грн виділили з обласного бюджету, стільки ж – з місцевого).
«Забезпечувати дітей-сиріт житлом будемо і надалі. У цьому році вже придбали 13 квартир за програмою співфінансування з обласного і місцевого бюджетів, 23 квартири – за гроші, що надійшли від держави.
До кінця року плануємо купити ще 155 квартир з обласного та місцевого бюджетів, щонайменше 52 квартири – коштом держави», – наголосив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.
Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації