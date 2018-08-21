НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ ОПИНИВСЯ ПІДРЯДНИК, ЯКИЙ ЗАВИЩИВ ВАРТІСТЬ РОБІТ

Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Установлено, що у листопаді 2016 року між управлінням Краматорської
міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання капітального ремонту покрівлі господарчого корпусу комунальної медичної установи «Міська лікарня №1» вартістю 991 тис грн.
Директор підприємства-підрядника, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві дані в частині завищення вартості та об’ємів виконаних будівельних робіт, в результаті чого на рахунок останнього безпідставно перераховано 22,7 тис грн.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Максимальне покарання за санкціями статей — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Прес-служба прокуратури Донецької області