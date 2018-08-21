Актуально:

НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ ОПИНИВСЯ ПІДРЯДНИК, ЯКИЙ ЗАВИЩИВ ВАРТІСТЬ РОБІТ

21.08.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Під процесуальним  керівництвом Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Установлено, що у листопаді 2016 року між управлінням Краматорської

міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання капітального ремонту покрівлі господарчого корпусу комунальної медичної установи «Міська лікарня №1» вартістю 991 тис грн.

Директор підприємства-підрядника, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві дані в частині завищення вартості та об’ємів виконаних будівельних робіт, в результаті чого на рахунок останнього безпідставно перераховано 22,7 тис грн.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Максимальне покарання за санкціями статей — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"