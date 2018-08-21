ДЕРЖСТАТ РОЗПОВІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПРОБНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 21.08.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Державна служба статистики розпочала підготовку до пробного перепису населення. Наразі служба проводить закупівлю послуг щодо розробки концепції технології оброблення даних та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних. Про це повідомили у Держстаті. Download WordPress Themes FreeDownload WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadPremium WordPress Themes Downloaddownload udemy paid course for freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ