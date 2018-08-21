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ДЕРЖСТАТ РОЗПОВІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПРОБНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

21.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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Державна служба статистики розпочала підготовку до пробного перепису населення. Наразі служба проводить закупівлю послуг щодо розробки концепції технології оброблення даних та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних. Про це повідомили у Держстаті.

 

 

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