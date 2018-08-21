ГОРОСКОП НА 21 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Труднощі і перешкоди, які стоять на вашому шляху, скоро будуть подолані. Сміливо рухайтеся вперед: чим далі ви просунетеся, тим легше буде йти. Підтримка може прийти з абсолютно несподіваного боку. Не відмовляйтеся від допомоги, якою б незначною вона вам не здавалася.
Телець (21.04 — 21.05)
Проблеми у фінансових питаннях тимчасово відступлять, проте зірки вказують, що скоро вас чекають великі витрати: родичі чи друзі попросять вас про допомогу. Не відмовляйте – відмова викличе помітну тріщину у ваших відносинах, – і не відкладайте справу в довгий ящик.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Зверніть увагу на ваше здоров’я і здоров’я близьких. Існує ймовірність захворювання або травми. Можливі безпричинні зміни настрою, занепад душевних сил. Повноцінний відпочинок на свіжому повітрі, спілкування із друзями й гарний сон допоможуть зняти напругу.
Рак (22.06 — 23.07)
У цей день ви зможете обійти будь-які гострі життєві кути, але даремно ризикувати не варто. Можливо, суспільство близької людини допоможе вам відволіктися від неприємностей і повернути собі гарний настрій. Існує ймовірність нових знайомств, які можуть розвинутися в міцні дружні відносини.
Лев (24.07 — 23.08)
Можливий інтерес до містичних вчень, філософії, класичної літератури. Прекрасний день для творчості. Не випускайте ініціативу зі своїх рук, не чекайте допомоги з боку рідних і близьких – робіть все переважно самі.
Діва (24.08 — 23.09)
Цей день обіцяє бути успішним: не буде ніяких перешкод, неприємності обійдуть вас стороною, вийде все, що ви намітите. Жінки зможуть вельми ефективно проявити свої таланти та здібності. Вірогідні нові захоплення або легкий флірт.
Терези (24.09 — 23.10)
Увесь майбутній тиждень сприятлива у фінансовому відношенні. Залучайте оточуючих до здійснення своїх планів і проектів. Не відмовляйтеся від нових знайомств. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть вдало. День обіцяє бути яскравим і незабутнім.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров’ям. Можливе легке нездужання, втома або головний біль. Відмовтеся від фізичних навантажень. Уважно поставтеся до живлення: обжерливість і вживання спиртних напоїв можуть згубно позначитися на вашому самопочутті.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Ваші старанність і працездатність принесуть свої плоди. Цінні поради, ефективні підказки, підтримка партнерів, а також минулий досвід допоможуть вам уникнути помилок. До кінця тижня ваш енергетичний потенціал значно зріс, і вам вдасться використати свої здібності для самовираження та поліпшення матеріального добробуту.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Дрібні неприємності можуть зіпсувати вам настрій. Сьогодні посилюються дар передбачення і інтуїція, але необхідні стриманість і такт у спілкуванні. Пам’ятайте, що навіть одне необережне слово може стати причиною багатьох неприємностей. Особисті відносини порадують вас своєю відвертістю і теплотою.
Водолій (21.01 — 19.02)
Сприятливий день для початку нових справ, створення довгострокових планів, проведення зустрічей. Особливо це відноситься до людей, які працюють в сфері торгівлі і бізнесу. Можливий невеликий прибуток або вигідна покупка. Будь-яке починання згодом принесе гарні результати.
Риби (20.02 — 20.03)
В емоційному плані день обіцяє бути дуже суперечливим. Ймовірні напади дратівливості або нервові зриви. У кращому випадку ви спробуєте реалізувати найсміливіші з своїх ідей за принципом «з головою у вир», у гіршому – внутрішній розлад з самим собою призведе до конфліктів у сім’ї.