В СЕЛИДОВОМУ ЛІТНЯ ЖІНКА ПОТРАПИЛА ПІД КОЛЕСА АВТОБУСА

ДТП сталася на зупинці, розташованій на трасі Селидове-Українськ. 78-річна жінка переходила дорогу поблизу автобусної зупинки і саме в цей момент на неї скоїв наїзд транспортний засіб. Потерпіла загинула на місті.
Сьогодні, близько 7 години ранку до співробітників Покровського відділу поліції надійшла інформація про те, що поблизу м.Селидвого сталася ДТП із загиблою. З’ясувалось, що подія сталася на трасі між Селидовим та Українськом. Так, за попередніми даними, потерпіла не переконалась в безпеці й раптово вийшла на дорогу. Саме в цей момент по трасі рухався автобус «БАЗ», 57-річний водій якого не встиг загальмувати і скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Покровський відділ поліції Донецької області