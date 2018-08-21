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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 СЕРПНЯ

21.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1627 — У Києві випущено перший словник української мови «Лексікон славеноросскій і імен толкованіє» Памви Беринди.
  • 1652 — син гетьмана Богдана Хмельницького — Тимофій — одружився з дочкою молдовського господаря Василя Лупула.
  • 1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.
  • 1877 — розпочалася п’ятимісячна героїчна оборона перевалу Шипки силами російсько-болгарських військ проти османських військ Сулеймана-паші.
  • 1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.
  • 1914 — засновано футбольний клуб «Васко да Гама».
  • 1914 — російський льотчик Я. Нагурський у пошуках експедиції Г. Сєдова здійснив на літаку «Фарман» перший у світі політ в Арктику.
  • 1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.
  • 1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.
  • 1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни».
  • 1996 — заснована відзнака Президента України — орден «За мужність».
  • 1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.
  • 2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переніс осідок до Києва.
  • 2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.
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