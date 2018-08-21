ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 СЕРПНЯ 21.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1627 — У Києві випущено перший словник української мови «Лексікон славеноросскій і імен толкованіє» Памви Беринди.1652 — син гетьмана Богдана Хмельницького — Тимофій — одружився з дочкою молдовського господаря Василя Лупула.1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.1877 — розпочалася п’ятимісячна героїчна оборона перевалу Шипки силами російсько-болгарських військ проти османських військ Сулеймана-паші.1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.1914 — засновано футбольний клуб «Васко да Гама».1914 — російський льотчик Я. Нагурський у пошуках експедиції Г. Сєдова здійснив на літаку «Фарман» перший у світі політ в Арктику.1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни».1996 — заснована відзнака Президента України — орден «За мужність».1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переніс осідок до Києва.2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.Premium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themes FreeDownload WordPress Themes FreeDownload WordPress Themesudemy paid course free downloadDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ