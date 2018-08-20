ҐВАЛТІВНИК 11-РІЧНОЇ ДІВЧИНКИ ПРОВЕДЕ 13 З ПОЛОВИНОЮ РОКІВ ЗА ҐРАТАМИ

Завдяки ґрунтовній та послідовній позиції публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Краматорська місцева прокуратура, оголошено вирок у справі чоловіка, який обвинувачувався у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої) та ч. 3 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану, вчинене щодо малолітньої особи) КК України.
Нагадаємо, 4 лютого, близько 18:00, 30-річний неодноразово судимий чоловік прийшов у гості до колишньої співмешканки де, залишившись наодинці з її 11-річною донькою та користуючись безпорадним станом дитини, зняв з неї та з себе одяг та вступив у статеві відносини неприродним способом.
Закінчити статевий акт йому завадило швидке повернення до будинку хлопця, який на прохання матері приглядав за дівчинкою та її 8-річним братом.
Не відмовившись від злочинних намірів, зловмисник під приводом пригостити солодощами повів дівчинку до квартири своїх знайомих, де задовольнив статеву пристрасть з дитиною у неприродній формі. Того ж дня дівчинка розповіла матері про те, що з нею сталося. Чоловіка було затримано та за клопотанням прокуратури заарештовано.
За скоєння особливо тяжкого злочину найближчі 13 років та 6 місяців свого життя ґвалтівник проведе у місцях позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області