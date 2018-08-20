ІНФОРМАЦІЯ: ФОП, ЩО ПЕРЕБУВАЄ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ, ПЕРЕВИЩЕНО ДОЗВОЛЕНИЙ ОБСЯГ ДОХОДУ

Фахівці Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області роз’яснюють, що у п. 291.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачені вимоги, за умови дотримання яких фізичні особи – підприємці мають право перебувати у відповідній групі платників єдиного податку.
Розмір доходу який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування для всіх груп різний. Так, відповідно до п.291.4 ПКУ:
І група – дохід не перевищує 300000 грн.;
ІІ група – дохід не перевищує 1500000 грн;
ІІІ група – дохід не перевищує 5000000грн.
Відповідно до п. 293.8 ПКУ ставки, встановлені пп. 293.3 — 293.5 ПКУ, застосовують з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 ПКУ зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів.
Заява щодо переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Разом з тим, платники першої, другої та третьої груп (фізичні особи), які допустили перевищення дозволеного обсягу доходу, до суми такого перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %. «Єдинники» третьої групи – юридичні особи до суми перевищення застосовують подвійний розмір ставок єдиного податку, визначених у п.293.3 ПКУ.
Отже, при перевищенні платником єдиного податку першої або другої групи обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, фізична особа-підприємець повинна змінити групу єдиного податку або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування. А «єдинники» третьої групи, у разі перевищення дозволеного обсягу доходу, зобов’язані здійснити перехід на загальну систему оподаткування.