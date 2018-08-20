СПІВРОБІТНИКИ ДПРЗ-9 ЗАКЛИКАЮТЬ ГРОМАДЯН ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ В НАТОВПІ

У Покровську, Мирнограді та Покровському районі будуть проводитись культурно – масові заходи, присвяченні святкуванню 24 серпня — державного свята – День Незалежності та 26 серпня — Дня міста і Дня шахтаря.
У зв’язку із святами обов’язком кожного мешканця є вміння поводитись під час перебування у місцях масового скупчення людей, хоча б заради збереження свого життя і здоров’я. Тому співробітники ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області закликає громадян дотримуватись правил безпеки в натовпі під час святкування.
Натовп – це неорганізоване зібрання людей, що перебувають у безпосередній фізичній близькості і мають спільний об’єкт зацікавлення. Найбільш небезпечне явище в натовпі – це паніка. Паніка – масовий неусвідомлений жах перед реальною або надуманою загрозою. Щоб повернутися з масового заходу неушкодженим, необхідно знати, як вести себе у натовпі!
Слід дотримуватись певних правил:
1.Намагайтеся уникати великих скупчень людей.
2.Не приєднуйтесь до натовпу, якою б не була зацікавленість подією, що відбувається.
3.Під час масових заворушень намагайтесь обійти натовп. Ви можете потрапити під дії співробітників спецпідрозділів.
4.Якщо Ви потрапили в натовп, дозвольте йому нести Вас у напрямку від центру до краю натовпу, намагаючись поступово вибратися з нього.
5.Глибоко вдихніть і розведіть зігнуті в ліктях руки в сторони, щоб грудна клітка не була здавлена.
6.Намагайтесь знаходитись подалі від високих та товстих людей, чи тих, які мають громіздкі предмети чи великі сумки.
7.Намагайтесь втримати рівновагу, щоб не впасти.
8.Не тримайте руки в кишенях.
9.Рухаючись, піднімайте ноги якнайвище, ставте ногу на повну стопу, не робіть короткі кроки, не піднімайтеся навшпиньки.
10.Якщо тиснява прийняла загрозливий характер, негайно, не роздумуючи, звільніться від будь-якої ноші, насамперед від сумки на довгому ремені чи шарфа.
11.Якщо у вас щось випало, у жодному разі не нахиляйтеся, щоб підняти.
12.У разі падіння, намагайтесь якнайшвидше піднятися на ноги. При цьому не опирайтесь на руки (їх віддавлять або зламають). Намагайтесь хоч на мить встати на підошви чи на носки. Знайшовши опору, “виринайте”, різко відштовхнувшись від землі ногами.
13.Якщо встати не вдається, згорніться клубком, захистіть голову передпліччями, а долонями прикрийте потилицю.
14.Потрапивши у переповнене людьми приміщення, заздалегідь визначте, які місця при виникненні екстремальної ситуації найнебезпечніші (проходи між секторами на стадіоні, скляні двері й перегородки в концертних залах тощо), зверніть увагу на запасні та аварійні виходи, сплануйте шлях до них.
15. Легше всього сховатись від юрби у кутках залу або поблизу стін, але складніше звідти добиратися до виходу.
16.При виникненні паніки намагайтеся зберігати спокій і здатність тверезо оцінювати ситуацію.
Поведінка людини у натовпі під час масових заходів:
1. Щоб не загинути у натовпі, краще правило — не потрапляти в нього або обминути його. Якщо це не можливо, в жодному випадку не рухатись проти натовпу.
2. Пам’ятайте, що найнебезпечніше — бути затиснутим і затоптаним у тисняві.
3. Люди у паніці не помічають тих, хто перебуває поруч. Кожен думає про особистий порятунок. Люди пориваються вперед, до виходу. Найбільша тиснява буває в дверях, перед сценою, біля арени тощо.
4. Тому, входячи в будь-яке приміщення, треба звертати увагу на запасні та аварійні виходи, і знати, як до них добратися.
5. Не наближатися до вітрин, стін, скляних дверей, до яких можуть притиснути і таким чином травмувати. Якщо натовп захопив — не чинити йому опір. Потрібно глибоко вдихнути, зігнути руки у ліктях, підняти їх, щоб захистити грудну клітку. Неможна тримати руки у кишенях, чіплятися за щось руками — їх можуть зламати. Якщо є можливість, потрібно застебнути одяг. Високі підбори можуть коштувати життя, так само, як і розв’язаний шнурок. Потрібно викинути сумку, парасольку тощо. Якщо щось впало, ні в якому разі не можна намагатися підняти — життя дорожче.
6. Головне завдання в натовпі — не впасти. Якщо вас усе ж збили з ніг і ви впали на землю, необхідно спробувати звернутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи потилицю. При будь-якій можливості треба спробувати встати на ноги.
7. З метою запобігання небезпечним ситуаціям під час проведення масових заходів рекомендується створення так званих груп порятунку. Основне їхнє завдання — своєчасне й оперативне реагування на раптові запити присутніх і недопущення панічних настроїв.