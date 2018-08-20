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ПРИКМЕТИ НА 20 СЕРПНЯ

20.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 20 серпня

  1. Лелеки вже готуються відлітати на зимівлю — осінь, за прикметами, буде холодної
  2. Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — очікуй гарної погоди
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