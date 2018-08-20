ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ «АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ» ЗЕМЕЛЬНИЙ ЗАКОН

Президент Петро Порошенко підписав закон, який «створить ефективний механізм використання масивів земель сільгосппризначення та необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні.
Як повідомили в прес-службі глави держави, документ підписаний 19 серпня і вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування.
Закон визначає особливості використання і розпорядження земельними ділянками, розташованими в масиві земель с / г призначення, а також полезахисних лісових смуг, які обмежують такий масив.
«Передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок с / г призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих в масиві земель с / г призначення, використовувати їх також для ведення товарного с / г виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок» , — йдеться в повідомленні.
Встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих в масиві земель с / г призначення обмінюватися такими земельними ділянками.
Також визначено особливості розпорядження землями і використання земель, що залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв).
«Землі колективних с / г підприємств, які припинені (крім земельних ділянок, що перебувають у приватній власності) визнаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані», — повідомили в прес-службі.