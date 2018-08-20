ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОБРОПІЛЛЯ ВСТАНОВИЛИ ОСОБУ ВОДІЯ, ЯКИЙ ЗБИВ ЧОЛОВІКА

Співробітниками Добропільського відділення поліції затриманий мотоцикліст, який у стані сп’яніння збив чоловіка на велосипеді та скрився з місця події. Відносно правопорушника складено одразу три протоколи.
Повідомлення про ДТП надійшло до чергової частини Добропільського відділення поліції від робітників міської лікарні. Медпрацівники зазначили, що до них по допомогу звернувся 50–річний житель с. Кірове Добропільського району.
В ході перевірки поліцейські встановили, що ввечері чоловік їхав на велосипеді. Побачивши що позаду рухається мотоцикл, чоловік одразу з’їхав на узбіччя. Однак не впоравшись з керуванням мотоцикліст зачепив чоловіка на велосипеді і навіть не зупинився.
Вже через кілька годин особа правопорушника була встановлена. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що зловмисник знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому про події, які трапились з ним ввечері, майже нічого не пам’ятає.
Відносно правопорушника були складені адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції», ст.124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна» та ст.122-4 КУпАП «Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди». Наразі чоловіку загрожує великий штраф та позбавлення прав керування транспортними засобами.
Покровський відділ поліції Донецької області