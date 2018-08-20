У Покровсько-Добропільському управлінні ГУ ДФС у Донецькій області наголошують, що із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення.
Адже з 1 січня 2018 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 25 років страхового стажу.
Кожного року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком у 60 років, буде збільшуватися на один рік та з 1 січня 2028 року становитиме не менше 35 років.
Страховий стаж це період, за який сплачувались внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у розмірі не менше мінімального.
Для зарахування фізичним особам-підприємцям повного місяця до страхового стажу необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі, не меншій мінімального страхового внеску (на сьогодні це 819,06 грн.), а також не забути подати річну звітність про нарахування єдиного внеску до територіальних органів ДФС. При цьому обов’язок сплати єдиного соціального внеску не залежить від факту отримання чи неотримання доходу від підприємницької діяльності.
Фізичні особи-підприємці, які намагаються уникнути сплати єдиного соціального внеску, таким чином позбавляють себе майбутньої пенсі та інших соціальних гарантій.
Наголошуємо, що період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.
Фіскальна служба звертається до підприємців з проханням погасити наявну заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та вчасно і в повному обсязі сплачувати поточні зобов’язання.