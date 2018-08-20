МИТНИКАМИ ДОНЕЧЧИНИ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ МАЙЖЕ НА 4 МЛН ГРИВЕНЬ

За результатами роботи Донецької митниці ДФС у правоохоронному напрямку протягом січня-липня 2018 року виявлено та задокументовано 137 порушень митних правил на загальну суму майже 3,95 млн гривень. У 17 випадках порушникам митного законодавства не вдалося скористатися неправомірною вигодою від реалізації або користування товарами, що ввезені на митну територію України з порушенням митного законодавства. Товари, що стали предметами правопорушень, на загальну суму понад 115 тис. грн вилучено.
В рамках взаємодії з відповідними підрозділами Головних управлінь ДФС в областях управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Донецької митниці ДФС протягом семи місяців поточного року направлено до ГУ ДФС у Догнецькій області 26 матеріалів для проведення контрольно-перевірочних заходів в напрямку протидії порушенням митного та податкового законодавства. Крім того, в результаті опрацювання актів документальних перевірок, що проводились ГУ ДФС у Донецькій області, у липні поточного року складено три протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 485 Митного кодексу України (ухилення від сплати податків). За всіма зазначеними справами порушниками митного законодавства сплачено штрафні санкції у розмірі 35 тис. гривень.
Не менш успішно митники взаємодіють із представниками правоохоронних органів Донецької області. Так за січень –липень цього року в рамках операції «Рубіж-2018» проведено 21 спільний захід. Результатом узгоджених дій стало складання 22 протоколів про порушення митних правил. Слід зазначити, що 14 протоколів складено саме у липні поточного року. Основними предметами правопорушень стали тютюнові вироби.
Також, за сім місяців 2018 року митницею за рахунок штрафів, накладених митницею і судом, а також коштів, добровільно сплачених порушниками митного законодавства у зв’язку із припиненням справ шляхом компромісу та інших штрафних санкцій, передбачених чинними законодавством, до Держбюджету України перераховано більше 600 тис. гривень.