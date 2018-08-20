ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ТА ПЛАНШЕТИ ЗАМІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ РРО

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 13.06.2018 № 472 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій».
ДФС спільно з Міністерством фінансів України розпочинає пілотний проект щодо впровадження інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій — e-Receipt, який триватиме до 31 грудня 2019 року.
Новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів — це технологічне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування РРО.
Така новітня модель передбачає запровадження альтернативи касовим апаратам – замість традиційних РРО надана можливість використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші сучасні засоби комунікації.
Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей комплексів, які виявили зацікавленість щодо участі в експериментальному проекті.
Нова інформаційна система передбачає оnline реєстрацію персональних комп’ютерів, планшетів, смартфонів, без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.