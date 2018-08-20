ДВОКОЛІСНИЙ ДЕНЬ: ВЕЛОВИХІДНІ У МИРНОГРАДІ

Відділ сім’ї,молоді та спорту Мирноградської міської ради запрошує жителів Мирнограду та сусідніх міст разом відзначити День незалежносні України велофестивалем “Двоколісний день”.
Що таке “Двоколісний день”?
Це в першу чергу можливість популяризувати велосипед серед мешканців міста, як зручний та раціональний транспорт, який може стати для них чудовим об’єднавчим інструментом, що допоможе сприяти просуванню сталого розвитку міста.
Велофестиваль стане святом для всієї родини, адже включає в себе активності, як для дорослих, так і для дітей.
Час: 24 серпня, 15:00-22:00
Місце проведення: м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 17 (навпроти центру гармонійного розвитку дітей та молоді “Бригантина”).
У програмі:
15:00-20:00 — веломайстерня: безкоштовно ремонтуємо велосипеди мешканців
15:30-16:30 — велошкола з безпеки руху
16:30-17:30 — надихаюча лекція з веломандрівником
16:30-17:30 — велоестафета для малечі
17:30-18:00 — презентація проекту «теплАтраса»
18:00-19:00 — велокруїз містом
19:30-20:00 — велопікнік з діджеєм для всіх учасників/учасниць
20:30-22:00 — кінопоказ “Bikes vs Cars” (“Вело проти Авто”) просто неба з велогенератором, режисер Фредерік Ґерттен.
Участь у всіх активностях безкоштовна.