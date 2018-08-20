ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ ПРО СПЛАТУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ МАЮТЬ СПЛАТИТИ ЇХ НЕ ПІЗНІШЕ 29 СЕРПНЯ

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області інформує, що до місцевих податків, які зараховуються до місцевих бюджетів, належить, зокрема, податок на майно.
Складові податку на майно:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
транспортний податок;
плата за землю.
Якщо фізична особа є власником нерухомого майна, загальна площа якої перевищую пільгову, то фіскальним органом обчислюється сума податку та надсилається податкове повідомлення-рішення.
Таке податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) фізичній особі фіскальним органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) роком, тобто до 1 липня 2018 року.
Податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за місцем розташування об’єкта нерухомості протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Отже податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами не пізніше 29 серпня 2018 року.
Фізичні особи, які є власниками легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (2013 рік) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року (у 2018 році — понад 1,396 млн грн.) є платниками транспортного податку.
Ставка податку встановлюється у розмірі 25 тис. грн. на календарний рік.
Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку фіскальним органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) року.
Платник транспортного податку – власник легкового автомобіля має 60 календарних днів, починаючи з моменту отримання відповідного повідомлення-рішення, щоб сплатити податок.
Отже транспортний податок сплачується фізичними особами не пізніше 29 серпня 2018 року.
Облік фізичних осіб — платників земельного податку і нарахування сум податку здійснюється фіскальними органами.
Повідомлення про нараховану суму земельного податку фіскальні органи надсилають фізичній особі до 1 липня поточного року.
Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Отже земельний податок сплачується фізичними особами не пізніше 29 серпня 2018 року.
Порядок сплати податків на майно визначено ст. 266, ст. 267 та ст. 269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Слід врахувати, що фізичні особи (громадяни) несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання. Якщо ж платники податків протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення не сплачують узгоджену суму грошового зобов’язання з плати за землю та податку на нерухоме майно, то вони притягуються до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.
Водночас на суму податкового зобов’язання, не сплаченого протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, нараховується пеня у порядку, визначеному ст. 129 ПКУ.