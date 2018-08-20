ГОРОСКОП НА 20 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Критичний день. Спокуса плоті, сум’яття почуттів, обмани, помилкові клятви. Нові люди, що увійшли у ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Досить можливі великі втрати грошей, особливо у другій половині дня.
Телець (21.04 — 21.05)
Один із днів ілюзій, туману, розгулу нечистої сили. Цей день вкрай несприятливий для покупок. Якщо ви все-таки плануєте зробити велику покупку, то подумайте, чи варто витрачати на неї гроші, адже поки можна обійтися і без неї.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Варто проявити стриманість. День несе як позитивні, так і негативні тенденції. Не йдіть напролом, і вам представиться можливість довести до кінця задуману справу. Не конфліктуйте з оточуючими, не експериментуйте, не відволікайтеся на дрібниці.
Рак (22.06 — 23.07)
Нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам нові ідеї і дозволять поглянути на світ з несподіваної точки зору. Сьогодні вам представиться унікальна можливість втілення в життя потаємної мрії. Все буде залежати від духовних і матеріальних накопичень попередніх місяців.
Лев (24.07 — 23.08)
Імовірні проблеми в сім’ї або з найближчими родичами. Однак знайте, що причиною всіх конфліктів є ваша власна надчутливість. Постарайтеся не приймати близько до серця випадкові зауваження. Проявіть стриманість і такт. Це особливо стосується жінок.
Діва (24.08 — 23.09)
Відпочинок в родинному колі допоможе уникнути образ і розчарувань. У вас з’явиться інтерес до містики, філософії або релігії. Жива уява і багата фантазія приведуть вас до несподіваних висновків. Можливо, спілкування з родичами або близькими друзями.
Терези (24.09 — 23.10)
Вам доведеться пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Можливе повідомлення про надходження фінансових коштів: премії або плати за раніше виконану роботу. Ясність і точність мислення підніме ваш добробут. Слід уникати поспішних рішень. Стриманість і розсудливість обернуться реальними грошима.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Є ймовірність помітного покращення вашого фінансового становища. Але не варто безглуздо ризикувати, необачність – не для вас. Гроші можуть прийти абсолютно несподівано від людей, не пов’язаних безпосередньо з вашою роботою. Якщо відчуєте незадоволення від роботи, не поспішайте з доглядом.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Ймовірні різкі зміни настрою, незрозуміле роздратування, коли здається, що все втратило сенс. Проявіть витримку і терпіння, і скоро хмари розійдуться. Можливо, що вам вдасться з’ясувати всі питання, які вас турбували, відносини з близькими стануть зрозумілими і гармонійними.
Козеріг (22.12 — 20.01)
День невдалий для ділових контактів. Постарайтеся не призначати нарад або ділових зустрічей. Через емоційної пригніченості вам буде вкрай складно домовитися з партнерами і колегами. Будьте готові до дрібних сварок. Можливо, що хто-небудь з ранку зіпсує вам настрій на весь день.
Водолій (21.01 — 19.02)
Існує ймовірність появи додаткових витрат. Можливо, спливуть старі борги чи зобов’язання, про які ви забули. Не виключені розбіжності або сварка через гроші. Не звертайте уваги на дрібні неприємності – пройде час, і все владнається.
Риби (20.02 — 20.03)
Присвятіть день відпочинку, походу в ліс чи на прогулянці по парку Вашим близьким необхідні ваші увагу і ніжність. Слідкуйте за якістю харчування. Можливі проблеми зі здоров’ям. Пам’ятайте, що все добре в міру.