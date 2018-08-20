ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 СЕРПНЯ 20.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як «3К». Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.1627 — вийшов перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди.1741 — відкриття першим російським мореплавцем капітаном-командором Вітусом Берингом Аляски.1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.1864 — в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.1896 — у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.1919 — Добровольча армія захопила Київ.1925 — засновано Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка». Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ.1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 доларів за годину.Download Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadDownload Premium WordPress Themes Freeudemy course download freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ