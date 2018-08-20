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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 СЕРПНЯ

20.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як «3К». Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.
  • 1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.
  • 1627 — вийшов перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди.
  • 1741 — відкриття першим російським мореплавцем капітаном-командором Вітусом Берингом Аляски.
  • 1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.
  • 1864 — в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.
  • 1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.
  • 1896 — у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.
  • 1919 — Добровольча армія захопила Київ.
  • 1925 — засновано Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка». Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.
  • 1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ.
  • 1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 доларів за годину.
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