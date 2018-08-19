19 АВГУСТА — ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

19 августа традиционно празднуют Яблочный Спас. Также в этот день отмечается Преображение Господне.
Легенда гласит, что именно в этот день на горе Фавор преобразился Иисус Христос. Согласно библейским пересказам, его лицо и одежда снова стали белыми. И именно тогда ученики Иисуса узнали, что их наставник — сын Божий. Так появилось еще одно народное название праздника – Спас на горе.
В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются корзинки прихожан. В народном календаре Яблочный Спас знаменует собой проводы лета. Согласно приметам, после 19 августа разрешалось собирать урожай винограда и яблок.