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19 АВГУСТА — ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

19.08.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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19 августа традиционно празднуют Яблочный Спас. Также в этот день отмечается Преображение Господне.

Легенда гласит, что именно в этот день на горе Фавор преобразился Иисус Христос. Согласно библейским пересказам, его лицо и одежда снова стали белыми. И именно тогда ученики Иисуса узнали, что их наставник — сын Божий. Так появилось еще одно народное название праздника – Спас на горе.

В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых освящаются корзинки прихожан. В народном календаре Яблочный Спас знаменует собой проводы лета. Согласно приметам, после 19 августа разрешалось собирать урожай винограда и яблок.

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