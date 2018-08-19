ГОРОСКОП НА 19 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Головне завдання дня для Овнів – зберегти витримку. Небезпечно порушувати межі, «втрачати голову», давати надто багато волі емоціям, звичкам, капризів, запальності, так як саме ваша поведінка здатне запустити незворотний деструктивний процес. Втрата самоконтролю може призвести до втрати рівноваги, скандалу, травмі, побутових ускладнень або інших неприємностей.
Телець (21.04 — 21.05)
Сьогодні Тельцям важко керувати ситуацією, несподіваний поворот подій може наздогнати в будь-який момент. Напружена емоційна атмосфера може запанувати в близькому оточенні або у сфері, яка викликає у вас емоційний відгук. Не виключені ускладнення в дорозі.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюкам не варто побоюватися сюрпризів цього дня, так як в будь-якому розвитку сюжету можна буде відшукати щось позитивне. Якщо ситуація вийшла з-під контролю, вам вдасться знайти безпечну нішу або отримати захист. Не виключено, що з бурхливих подій, ви отримаєте для себе вигоду, наприклад, отримаєте оригінальну інформацію з перших рук.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам варто врахувати, що атмосфера дня вибухонебезпечна, іноді в прямому сенсі. Спонтанні дії загрожують, але іноді швидка реакція може бути необхідна. Не варто вирішувати чужі проблеми, але якщо ви самі заварили кашу», то доведеться йти до кінця. Неприємності цього дня, включаючи травми, стреси і конфлікти.
Лев (24.07 — 23.08)
Сьогодні Леви схильні приймати все близько до серця. Не у всіх представників знаку вистачить самовладання, щоб «зберегти обличчя» і приховати свої справжні переживання. Можлива схильність драматизувати стан, особливо на фоні втоми, стресу, нездужання, сімейних неприємностей, ділового та духовного кризи.
Діва (24.08 — 23.09)
Для Дів день може стати кризовим. Чи буде криза руйнівною або благотворною залежить швидше від вашого погляду на обставини. Можливо, вам вдасться з чимось покінчити, розірвати шаблон. Якщо не ставати рабом ситуації, складні події допоможуть визволити внутрішні психологічні резерви, дадуть необхідний творчий імпульс.
Терези (24.09 — 23.10)
Терези можуть розраховувати на успіх і визнання. Успіх найімовірніше у сферах, пов’язаних з вільною діяльністю, улюбленим захопленням, творчістю, особистим життям. Якщо в одному з напрямків ви зазнали краху або ваш потенціал залишився недооцінений, зірки допоможуть отримати компенсацію за рахунок упевненої перемоги в іншій області.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіони можуть зіткнутися з непередбаченими обставинами в самому кінці успішної справи. Можливо нездужання, проблема з домашнім вихованцем, конфлікт на ґрунті ідеологічних чи правових суперечностей, зіткнення інтересів або повноважень. День вимагає швидкої реакції, зволікання може бути ризикованим. Знадобляться послуги з боку, або власну майстерність.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Положення Стрільців сьогодні залежить від ступеня залученості в ризиковані ігри. В життя обережних обачних Стрільців хвилювання внесе приємну різноманітність. Є шанс вийти неушкодженим із кризи, проявивши самовладання або застосувавши досвід. Якщо ви задіяні у складній ситуації, можливий сюрприз, піковий момент, випробування.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам не варто наражати на небезпеку свій звичний життєвий уклад. Небажано ризикувати важливими відносинами, включаючи сімейні та шлюбні. Загроза скандалу, розриву сьогодні зростає від найменшої іскри, при підготовленому грунті остання крапля може переповнити чашу терпіння. Передбачуваність сюрпризу не скасує гостроти переживань.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії застраховані від великих неприємностей, але зірки натякають, що не варто зловживати добротою долі. Неочікуваний удар може бути нанесений у вразливе місце. Можливо, це буде слабке здоров’я або похибка в технічній підготовці. Може підвести конкретна людина або сервіс.
Риби (20.02 — 20.03)
Сьогодні пригоди минуть лише спокійних, апатичних і боязких Риб. Азартним Рибам важливо вчасно зупинитися, щоб не піддавати ризику досягнуті переваги. Корисно заздалегідь обмежити поле діяльності, встановити правила і ліміти. Якщо передбачити винятки та ускладнення виявилося неможливо, не варто впадати в паніку, краще вжити заходів «першої допомоги» і усунути небажаний процес.