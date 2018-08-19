Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 СЕРПНЯ

19.08.2018 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  • 1722 — наказний гетьман Павло Полуботок видав універсал, який забороняв зловживання світських і духовних можновладців та передбачав реформу судочинства.
  • 1839 — уряд Королівства Франція, що викупив патент Луї Дагера на створення відбитків, проголосив дареготипію «подарунком світу», завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією.
  • 1914 — створено керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу.
  • 1920 — Всеукраїнська надзвичайна комісія заарештувала членів Всеукраїнської конференції партії меншовиків, звинувачених у контрреволюційній діяльності.
  • 1930 — у Полтаві створено Інститут сільськогосподарського будівництва.
  • 1943 — Президент США Ф. Рузвельт і прем’єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.
  • 1969 — зі збирального конвеєра Харківського тракторобудівного заводу зійшла перша партія колісних тракторів «Т-25».
  • 1982 — здійснено запуск космічного корабля «Союз Т-7», у складі екіпажу якого українець — Л. Попов.
  • 1989 — у Хмельницькому відкрили пам’ятний знак, що увічнив пам’ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років
  • 1990 — НДР прийняла конституцію ФРН.
  • 1992 — в Києві почав роботу I Всесвітній форум українців.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"