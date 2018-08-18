СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 17 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Відмічено також застосування міномету калібром 82 мм.
Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика.
Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль та Широкине.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.
За даними розвідки двоє окупантів знищено, один дістав поранення.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.