ПОНАД 35 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ОТРИМАЛИ ШАХРАЇ ВІД МЕШКАНЦІВ АВДІЇВКИ І ДОБРОПІЛЛЯ

Жителька Авдіївки так і не дочекалася замовлених через мережу інтернет портативних колонок. А в Добропіллі доброзичливі «співробітники банку» заволоділи коштами з банківської картки місцевого мешканця. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників.
До чергової частини Авдіївського відділення поліції з проханням про допомогу звернулась 28-річна місцева мешканка. Потерпіла розповіла, що здійснила покупку портативних колонок в інтернет-магазині та за проханням продавця відразу оплатила замовлення. Жінка перевела на рахунок шахрая 2 тисячі 100 гривень й з дня на день очікувала повідомлення про прибуття покупки. По закінченню домовленого терміну отримання заявниця неодноразово та безрезультатно намагалася зв’язатися із «постачальником». Усвідомивши, що стала мішенню шахраїв, постраждала звернулася до правоохоронців.
А в Добропіллі 33 тисячі гривень коштувала 53-річному чоловікові послуга від «співробітників банку». Все почалося з дзвінка, нібито, від Служби безпеки банку. Під час розмови невідомі повідомили про спробу маніпуляцій з банківським рахунком потерпілого. Зловмисники запропонували наляканому чоловіку заблокувати свою банківську картку і, аби зробити це якнайшвидше, порадили повідомити пін-код картки та цифри, які на ній зображені. Вже в поліції потерпілий зізнався, що розгубився, тому і назвав незнайомцям свої дані. «Лише наступного дня я вирішив перевірити свій грошовий баланс й виявилося, що на рахунку – нуль, замість коштів, що там були»,- розповів ошуканий громадянин.
За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Шахраям, які збагатилися за чужий рахунок, загрожує до 3-х років обмеження волі — повідомляється на сайті поліції Донецької області.