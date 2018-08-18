Актуально:

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРИДБАЄ ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ ЖИТЛА

18.08.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області має намір придбати однокімнатні впорядковані квартири на вторинному ринку житла в місті Покровську за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Пропозиції з наданням відповідних документів щодо продажу квартир приймаються протягом 10-ти робочих днів з дня опублікування оголошення у газеті «Маяк».

Перелік документів для громадян, які мають намір продати квартиру:

1. Правовстановлюючі документи на квартиру (копія).

2. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (копія).

3. Технічний паспорт на квартиру (копія).

4. Довідка з місця реєстрації про склад сім’ї.

5. Копія паспорта та копія ідентифікаційного номеру.

6. Довідка про відсутність заборгованості.

7. Експертна оцінка нерухомості.

8. Рішення опікунської ради (при необхідності, якщо є неповнолітні співвласники).

При необхідності додаються інші документи: копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про шлюб, копія рішення суду, копія свідоцтва про зміну прізвища, імені, по-батькові, тощо.

За додатковою інформацією просимо звертатись до житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області (кабінет № 22). Телефон для довідок: 52-19-16.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"