ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРИДБАЄ ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ ЖИТЛА

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області має намір придбати однокімнатні впорядковані квартири на вторинному ринку житла в місті Покровську за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Пропозиції з наданням відповідних документів щодо продажу квартир приймаються протягом 10-ти робочих днів з дня опублікування оголошення у газеті «Маяк».
Перелік документів для громадян, які мають намір продати квартиру:
1. Правовстановлюючі документи на квартиру (копія).
2. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (копія).
3. Технічний паспорт на квартиру (копія).
4. Довідка з місця реєстрації про склад сім’ї.
5. Копія паспорта та копія ідентифікаційного номеру.
6. Довідка про відсутність заборгованості.
7. Експертна оцінка нерухомості.
8. Рішення опікунської ради (при необхідності, якщо є неповнолітні співвласники).
При необхідності додаються інші документи: копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про шлюб, копія рішення суду, копія свідоцтва про зміну прізвища, імені, по-батькові, тощо.
За додатковою інформацією просимо звертатись до житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області (кабінет № 22). Телефон для довідок: 52-19-16.