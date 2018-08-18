ГОРОСКОП НА 18 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам сьогодні зірки обіцяють відмінний шанс проявити себе. Тому не будьте скуті і покажіть всім, що ви можете. Не варто боятися, адже сьогодні вам посміхнеться успіх в починаннях. Також сьогоднішній день чудово підходить просто для приємного дозвілля і релаксу.
Телець (21.04 — 21.05)
За сьогодні Тельці весь будуть крутитися, як білка в колесі. Все тому, що можуть з’явитися нові обов’язки, а також збільшиться навантаження. Через це цілком можливі розбіжності з начальством і колегами.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сьогодні багатьом Близнюкам захочеться додати в свої любовні стосунки трохи пікантності. Щоб задовольнити свій запал, зірки рекомендують зробити своєму партнерові щось несподіване і приємне. Тим більше, що зірки для Близнюків сьогодні підготував багато вражень.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам сьогодні корисно буде зайнятися самоосвітою. Тому якщо ви давно хотіли навчитися новій справі – не відкладайте це на потім. Тим більше, що Раки сьогодні будуть мислити нестандартно.
Лев (24.07 — 23.08)
Леви, сьогодні в ваше життя йдуть великі зміни. Будьте готові, що незабаром в у вас з’явиться реальна можливість повністю віддатися улюбленій справі. Але, щоб все вийшло, вам потрібно трохи втихомирити свої амбіції. Багатьом Левам зараз необхідні нові знайомства, правда, більшість представників цього знака дуже ревно ставляться до чужинців.
Діва (24.08 — 23.09)
Діви – це ваш день! Вам варто витратити час на самовдосконалення, домашні клопоти, виховання дітей та інші корисні справи, які приносять вам емоційне задоволення. Жінок-Дів чекає приємна несподіванка, тому не відмовляйте собі піти на побачення!
Терези (24.09 — 23.10)
Терезам день принесе приємні клопоти. Ви зможете з успіхом завершити всі справи, так як положення планет буде сприяти цьому. Вечір обіцяє бути спокійним. Ви відчуєте комфорт, надзвичайну надійність положення, віру в свої сили.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам бажано ні в якому разі не змішувати дружбу і справи. Є ризик, що ви можете залишитися і без друзів, і без грошей. Представники знаку зможуть зважитися на досить непередбачувані вчинки і навіть авантюри. Головне – не нашкодити при цьому ні собі, ні іншим.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільці, зірки в гороскопі в курсі, що вам не вистачає любові і ласки. Можливо вже час зважитися на нове знайомство? У будь-якому випадку, нові емоції вам не завадять. При цьому, Стрільцям сьогодні краще більше спілкуватися з рідними та друзями. Вони допоможуть вам розслабитися і відпочити морально.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Козерогам час зайнятися давно відкладеними справами. Є завдання, які чекають ваших дій дуже давно. Сьогодні якраз той період, коли їх можна діставати з чорної скриньки. Більшість Козерогів сьогодні відвідають вельми геніальні думки. Тож будьте напоготові!
Водолій (21.01 — 19.02)
На сьогодні Водоліям гороскоп рекомендує відпочити. Ви дуже втомилися і ваш емоційний і енергетичний фон потребує відновлення. При цьому зірки рекомендують вам не скупитися на почуття.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам необхідно направити всі свої сили, щоб отримати бажане. Будьте готові, що багато чого вас сьогодні втомить, тому заздалегідь сплануйте вечірнє дозвілля. Риби, сьогодні вам корисно дарувати приємні емоції іншим.