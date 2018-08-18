ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 СЕРПНЯ 18.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.1201 — засновано місто Рига (Латвія).1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.1786 — засновано Рейк’явік.1826 — шотландський дослідник Александер Гордон Леінг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.1919 — Добровольча армія зайняла Миколаїв.1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців.1958 — у США вийшов друком роман Володимира Набокова «Лоліта».1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи «Бітлз».1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден «За заслуги»).2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.Free Download WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themes FreeFree Download WordPress Themesonline free courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ