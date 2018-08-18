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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 СЕРПНЯ

18.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.
  • 1201 — засновано місто Рига (Латвія).
  • 1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.
  • 1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.
  • 1786 — засновано Рейк’явік.
  • 1826 — шотландський дослідник Александер Гордон Леінг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
  • 1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.
  • 1919 — Добровольча армія зайняла Миколаїв.
  • 1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
  • 1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців.
  • 1958 — у США вийшов друком роман Володимира Набокова «Лоліта».
  • 1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи «Бітлз».
  • 1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден «За заслуги»).
  • 2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.
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