У ДОБРОПІЛЛІ СТАЛОСЯ 2 ДТП

16 серпня у Добропіллі зіткнулися два легковика, в результаті чого постраждали 2 громадян та 10-річна дитина. А у с. Гнатівка водій мопеду не впорався з керуванням та впав. Чоловік помер у лікарні.
Близько 14.10 до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про те, що на одній з вулиць міста сталася ДТП.
Під час встановлення усіх обставин події з’ясувалося, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ 2104 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2106 під керуванням 44-річного чоловіка. В результаті аварії водій четвірки, його пасажирка та 10-річна дитина отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
Ще одна ДТП сталася ввечері минулого дня у с. Ганнівка. Рухаючись на мопеді по ґрунтовій дорозі, 64-річний чоловік вчасно не побачив перешкоду на шляху та впав. Травмований водій був доставлений до травматологічного відділення місцевої лікарні, але врятувати життя чоловіка не вдалося.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області