УВАГА! ЗМІНИ У ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

До уваги претендентів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти покровської міської ради.
Відділ освіти Покровської міської ради доводить до відома претендентів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради про наступні зміни в конкурсі.
Про затвердження складу конкурсної комісії з перевірки документів та письмового іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області
Про внесення змін до наказу відділу освіти Покровської міської ради від 25.07.2018 № 323
Повідомляє Відділ освіти Покровської міської ради