ТРИ РОКИ УВ’ЯЗНЕННЯ СТАЛИ ПОКАРАННЯМ ДЛЯ КОЛИШНЬОГО «ОПОЛЧЕНЦЯ» ТА КРАДІЯ

Погодившись із обґрунтованою позицією публічного обвинувачення, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, суд виніс обвинувальний вирок у справі 40-річного чоловіка, який скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України.
У ході судового розгляду встановлено, що у квітні 2014 року, коли місто Краматорськ було захоплене бойовиками терористичної організації «ДНР», мешканець Краматорська здійснював пропускний режим на одному з блокпостів терористів: доглядав автотранспорт, перевіряв документи у водіїв і пасажирів та передавав безпосередньому керівництву дані про людей, не згодних з діями «ДНР».
Три роки прибічнику терористів, який залишився жити на звільненій від окупантів території, вдавалося приховувати своє злочинне минуле, але у жовтні 2017 року він попався на крадіжці — перелізши через паркан до чужого домоволодіння, викрав із гаражу металеві вироби та електричний точильний апарат.
Проведеними слідчими діями правоохоронці встановили причетність крадія до служби на бойовиків «ДНР», а прокуратура у суді повністю довела його провину у вказаних злочинах.
Суд врахував усі доводи обвинувачення та засудив правопорушника до 3 років та 1 місяця за ґратами.
Прес-служба прокуратури Донецької області