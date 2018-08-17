СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 16 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометів калібром 120 та 82 мм.
Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із «Градів» та 120-мм мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кримського, Луганського та Новгородського.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Новолуганське, Мар’їнка, Водяне та Лебединське.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
За даними розвідки двоє окупантів дістали поранення.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.
Повідомляє Операція об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.