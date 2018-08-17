ПОРОШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ «ШАХТЕРСКИХ» ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТАМ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», согласно которому государственным шахтам выделяются дотации для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон предусматривает изменения госбюджета-2018, которые позволят выделить 1,4 млрд гривен. Предполагается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства будут направлены, в том числе, на погашение задолженности по зарплатам.
«Законом также расширены источники формирования средств для финансирования государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения», – добавили у Порошенко.