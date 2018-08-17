ЗА 7 МІСЯЦІВ ОРГАНАМИ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДОНЕЧЧИНИ НАДАНО ПОНАД 156 ТИСЯЧ АДМІНПОСЛУГ

У січні-липні 2018 року зафіксовано понад 156,7 тис. звернень представників бізнесу та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням адміністративних послуг.
Фахівцями центрів обслуговування платників регіону у липні надано 20 496 адміністративних послуг, що на 22,1% більше, ніж у липні 2017 року (15972). Відмовлено в наданні 61 адміністративної послуги (що складає менше 0,3% від загальної кількості наданих послуг) оскільки суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання адміністративних послуг.
Як і раніше, найбільш популярною у суб’єктів звернень у липні п.р. залишається адміністративна послуга з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО) – видано 10 185 таких карток, що становить майже 50% від загальної кількості наданих адміністративних послуг.
Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4173 (20,4%), реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1080 (5,3%), надання витягів з реєстру платників єдиного податку – 1045 (5,1%), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 774 (3,8%), реєстрація платника єдиного податку – 682 (3,3%) та інше.
Головним управлінням ДФС у Донецькій області видано 877 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (з них 525 і 352 ліцензій відповідно), анульовано 84 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами за заявами суб’єктів господарювання (з них 53 і 31 ліцензія відповідно).