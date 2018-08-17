ГОРОСКОП НА 17 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Великі навантаження і енергетичні витрати можуть негативно позначитися на вашому стані, хоча до серйозних ексцесів справа не дійде. Власне здоров’я слід поберегти.
Телець (21.04 — 21.05)
Зірки радять Тельцю згадати про дипломатичності під час спілкування зі старшими. Якщо відчуваєте в собі обурення або роздратування, то краще промовчіть і відійдіть в бік.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Ви можете заплутатися у відносинах з людиною, яка викликає симпатію. Не ображайте улюблених людей, тримайте свої емоції під контролем.
Рак (22.06 — 23.07)
Цей день підштовхує Раків до експериментів. Ризик обернеться провалом і в професійній сфері, так що не ризикуйте. Вам слід рухатися виключно перевіреними шляхами.
Лев (24.07 — 23.08)
Вплив планет зменшує активність і цілеспрямованість і може зробити народжених під знаком Левів інертними, безтурботними.
Діва (24.08 — 23.09)
Не слід братися за справи, про якиі у вас туманне уявлення. В малознайомій області ви можете допустити помилки і прорахунки.
Терези (24.09 — 23.10)
Терези повинні скористатися власною працездатністю. Особливо, якщо ви особисто зацікавлені в бізнесі. Будуйте плани на майбутнє, щоб опинитися з грошима.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Зірки радять Скорпіону зайнятися звітом своєї роботи, щоб прийти в кабінет до шефа не з порожніми руками. Менше слухайте тих колег, які одного разу вже вас підвели.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Якщо ви задумали важливі справи, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги, або візьміть відповідальність у прийнятті рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, ви почнете допускати помилки.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Не виключено, що Козероги будуть змушені ризикувати багатьом заради можливості вирватися на нове коло розвитку своєї особистості.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водоліям доведеться особисто врівноважувати ситуацію, яка виникне в колективі. Можлива зустріч з людиною, яка стане для вас покровителем на довгі роки.
Риби (20.02 — 20.03)
Можна почати спільну роботу над новим проектом, відновити відносини, досягти домовленості. Якщо в цей день надійдуть цікаві пропозиції, не роздумуйте довго, погоджуйтеся.