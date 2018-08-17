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ГОРОСКОП НА 17 СЕРПНЯ

17.08.2018 Гороскоп Комментариев нет
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Овен (21.03 — 20.04)

Великі навантаження і енергетичні витрати можуть негативно позначитися на вашому стані, хоча до серйозних ексцесів справа не дійде. Власне здоров’я слід поберегти.

Телець (21.04 — 21.05)

Зірки радять Тельцю згадати про дипломатичності під час спілкування зі старшими. Якщо відчуваєте в собі обурення або роздратування, то краще промовчіть і відійдіть в бік.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Ви можете заплутатися у відносинах з людиною, яка викликає симпатію. Не ображайте улюблених людей, тримайте свої емоції під контролем.

Рак (22.06 — 23.07)

Цей день підштовхує Раків до експериментів. Ризик обернеться провалом і в професійній сфері, так що не ризикуйте. Вам  слід рухатися виключно перевіреними шляхами.

Лев (24.07 — 23.08)

Вплив планет зменшує активність і цілеспрямованість і може зробити народжених під знаком Левів  інертними, безтурботними.

Діва (24.08 — 23.09)

Не слід братися за справи, про якиі у вас туманне уявлення. В малознайомій області ви можете допустити помилки і прорахунки.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези повинні скористатися власною працездатністю. Особливо, якщо ви особисто зацікавлені в бізнесі. Будуйте плани на майбутнє, щоб опинитися з грошима.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Зірки радять Скорпіону зайнятися звітом своєї роботи, щоб прийти в кабінет до шефа не з порожніми руками. Менше слухайте тих колег, які одного разу вже вас підвели.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Якщо ви задумали важливі справи, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги, або візьміть відповідальність у прийнятті рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, ви почнете допускати помилки.

Козеріг (22.12 — 20. 01)

Не виключено, що Козероги будуть змушені ризикувати багатьом заради можливості вирватися на нове коло розвитку своєї особистості.

Водолій (21.01 — 19.02)

Водоліям доведеться особисто врівноважувати ситуацію, яка виникне в колективі. Можлива зустріч з людиною, яка стане для вас покровителем на довгі роки.

Риби (20.02 — 20.03)

Можна почати спільну роботу над новим проектом, відновити відносини, досягти домовленості. Якщо в цей день надійдуть цікаві пропозиції, не роздумуйте довго, погоджуйтеся.

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