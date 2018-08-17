ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 СЕРПНЯ 17.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1245 — у битві поблизу галицького міста Ярослава (див. Ярославська битва) Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.1502 — Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.1896 — початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріпив за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі (Bonanza Creek).1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.1914 — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон «Українські Січові Стрільці»1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день1920 — закінчилася Варшавська битва, на фронті стався перелом і Червона армія під ударами польсько-українського війська покотилася на схід.1933 — випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.1946 — початок громадянської війни у Королівстві Греція.1950 — Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу.1953 — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.1958 — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголосив початок політики «великого стрибка».1960 — Ґабон декларує незалежність від Франції.1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana «Smells Like Teen Spirit».1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Дэвід Гэан здійснив спробу самогубства.1999 — Постановою Кабінету Міністрів № 078 ліквідовано Київське вище інженерно-радіотехнічне училище ППО ім. маршала О. І. Покришкіна (КВІРТУ ППО).1999 — затверджено прапор Донецької області.2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників «Січ»).Download Nulled WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free DownloadPremium WordPress Themes Downloadonline free courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ