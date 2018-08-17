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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 СЕРПНЯ

17.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1245 — у битві поблизу галицького міста Ярослава (див. Ярославська битва) Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.
  • 1502 — Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.
  • 1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.
  • 1896 — початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріпив за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі (Bonanza Creek).
  • 1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.
  • 1914 — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон «Українські Січові Стрільці»
  • 1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни
  • 1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день
  • 1920 — закінчилася Варшавська битва, на фронті стався перелом і Червона армія під ударами польсько-українського війська покотилася на схід.
  • 1933 — випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.
  • 1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.
  • 1946 — початок громадянської війни у Королівстві Греція.
  • 1950 — Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу.
  • 1953 — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.
  • 1958 — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголосив початок політики «великого стрибка».
  • 1960 — Ґабон декларує незалежність від Франції.
  • 1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.
  • 1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.
  • 1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana «Smells Like Teen Spirit».
  • 1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Дэвід Гэан здійснив спробу самогубства.
  • 1999 — Постановою Кабінету Міністрів № 078 ліквідовано Київське вище інженерно-радіотехнічне училище ППО ім. маршала О. І. Покришкіна (КВІРТУ ППО).
  • 1999 — затверджено прапор Донецької області.
  • 2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників «Січ»).
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