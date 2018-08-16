У СЛОВ’ЯНСЬКУ ЧОЛОВІКА СУДИТИМУТЬ ЗА НАВМИСНЕ ВБИВСТВО ТРЬОХ ОСІБ

Під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 29-річного раніше судимого мешканця Слов’янського району, який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п.1, 9,13 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 13 квітня 2018 року чоловік разом з товаришем прийшов у гості до знайомого та його співмешканки, де вони вчотирьох вживали спиртні напої. Під час застілля один із гостей посварився з господарями та вирішив підпалити будинок. Упевнившись, що співмешканці знаходяться у стані сильного алкогольного сп’яніння та не можуть самостійно пересуватися, чоловік за допомогою запальнички підпалив штори на вікнах та покинув будинок разом із товаришем.
Згодом, вирішивши, що колега по чарці може повідомити правоохоронним органам про вчинений злочин, зловмисник вирішив убити і його. Він повалив приятеля на землю та наніс йому каменем чисельні удари по голові і тулубу, від чого той загинув на місці. Відтягнувши труп подалі у поле, чоловік з місця злочину втік.
Після затримання, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання правопорушника виявлено та вилучено боєприпаси, які він незаконно зберігав.
Наразі обвинувальний акт затверджено прокуратурою і направлено до Слов’янського міськрайонного суду для розгляду по суті.
За скоєння злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Прес-служба прокуратури Донецької області