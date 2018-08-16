У СЛОВ’ЯНСЬКУ ВНАСЛІДОК ПАДІННЯ З СЬОМОГО ПОВЕРХУ ЗАГИНУЛА ДИТИНА

Трагедія сталась вчора, 15 серпня, близько четвертої вечора у мікрорайоні Артема. Мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Олімпійській стривожив звук падіння, побоювання підтвердилися одразу ж. Жителів привело в жах побачене під вікнами тіло малолітньої дитини, куди негайно прибули медики та поліція.
На місці події правоохоронці встановили, що хлопчик випав з відкритого вікна квартири на 7 поверсі. Дорослі в цей момент були відсутні, залишивши вдома двох дітей віком 4 та 2,5 роки.
Постраждалого малюка невідкладно доставили до травматологічного відділення, де медики констатували його смерть.
За даним фактом Слов’янським відділом поліції відрите кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Вбивство» з приміткою «Нещасний випадок».
Деталі події з’ясовуються.
Слов’янський відділ поліції
Донецькій області