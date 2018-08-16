СЕЛИДІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ КРАДІЯ

Безробітного, раніше неодноразово судимого за майнові злочини чоловіка буде знову притягнуто до кримінальної відповідальності за низку крадіжок. Протягом тижня зловмисник проникав до чужого приміщення, викрадав звідти електрообігрівачі та обмінював їх на горілку. «Заповзятливому» крадію загрожує до 5-ти років позбавлення волі.
До чергової частини Селидівського відділення поліції звернувся 66-річний пастор місцевої релігійної громади із заявою про те, що невідомі вкрали 8 електрообігрівачів, загальною вартістю більше 7 тисяч гривень.
В ході проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцями було встановлено, що дані злочини скоїв 43-річний мешканець м. Селидове, який вже мав справи із законом.
З’ясувалось, що зловмисник якийсь час працював підсобним робітником в даній громаді, тому знав в які дні там нікого немає і де саме зберігаються обігрівачі. Так, крадій 4 рази серед білого дня заходив у приміщення та виносив звідти електроприлади, потім продавав їх, а на «виручені» гроші купував горілку.
Наразі електрообігрівачі вилучені в якості речових доказів та будуть повернуті законним власникам.
За даним фактом співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Покровський відділ поліції
Донецької області