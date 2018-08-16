ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ 95-РІЧЧЯ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ

22.08.2018 у смт Гродівка прйде святкування 95-річчя Покровського району.
9.00 — 11.00 – Спортивні змагання. Кубок району з міні-футболу серед колективів фізичної культури (спортивний майданчик Гродівського НВК).
Кубок району з паркового волейболу серед колективів фізичної культури. (портивний майданчик біля селищної ради).
10.00-11.00 – Спортивні змагання з гирьового спорту (спортмайданчик біля селищної ради) та нагородження переможців районних змагань з настільного тенісу
11.00-13.00 – відкриття меморіалу та урочистості до 95-річчя Покровського району
13.00 – Аква-грім (дитячий ігровий майданчик біля селищної ради), «Селфі-зона»
13.00-15.00 – святкова концертна програма за участю «народних», «зразкових» аматорських творчих колективів клубних закладів району та окремих виконавців.
15.00-17.00 – концерт вокально-інструментальної групи «Легенда» м.Покровськ