Актуально:

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ 95-РІЧЧЯ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ

16.08.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

22.08.2018 у  смт Гродівка прйде святкування 95-річчя Покровського району.

9.00 — 11.00 – Спортивні змагання. Кубок району з міні-футболу серед колективів фізичної культури (спортивний майданчик Гродівського НВК).

Кубок району з паркового волейболу серед колективів фізичної культури. (портивний майданчик біля селищної ради).

10.00-11.00 – Спортивні змагання з гирьового спорту (спортмайданчик біля селищної ради) та нагородження переможців районних змагань з настільного тенісу

11.00-13.00 – відкриття меморіалу та урочистості до 95-річчя Покровського району

13.00 – Аква-грім (дитячий ігровий майданчик біля селищної ради), «Селфі-зона»

13.00-15.00 – святкова концертна програма за участю «народних», «зразкових» аматорських творчих колективів клубних закладів району та окремих виконавців.

15.00-17.00 – концерт вокально-інструментальної групи «Легенда» м.Покровськ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"