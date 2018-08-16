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ПРИКМЕТИ НА 16 СЕРПНЯ

16.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 16 серпня

  1. Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтня
  2. Сильний вітер — зима буде сніжною
  3. Який Исаакий, таким, відповідно до прикметами, буде і Нікола Зимовий (19 грудня)
  4. На Антона дощ пішов — негода триватиме ще кілька днів
  5. Сильний і прохолодний вітер 16 серпня — буде сувора зима
  6. Теплий вітер — взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять
  7. Якщо в цей день народжувався хлопчик, то говорили, що він буде відчайдушним і навіженим. Іншими словами, «буде в нього вітер у голові». Народжена в цей день дівчинка, як вважали, мала воістину «чоловічим» характером.
  8. Не можна забиратися 16 серпня в будинку або в коморах — так можна своє щастя і багатство вимести
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