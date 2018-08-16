ПРИКМЕТИ НА 16 СЕРПНЯ 16.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Народні прикмети на 16 серпняКазали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтняСильний вітер — зима буде сніжноюЯкий Исаакий, таким, відповідно до прикметами, буде і Нікола Зимовий (19 грудня)На Антона дощ пішов — негода триватиме ще кілька днівСильний і прохолодний вітер 16 серпня — буде сувора зимаТеплий вітер — взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарятьЯкщо в цей день народжувався хлопчик, то говорили, що він буде відчайдушним і навіженим. Іншими словами, «буде в нього вітер у голові». Народжена в цей день дівчинка, як вважали, мала воістину «чоловічим» характером.Не можна забиратися 16 серпня в будинку або в коморах — так можна своє щастя і багатство виместиDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload Premium WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload Nulled WordPress Themesudemy course download freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, прикмети, прикмети на день, ПРИМЕТЫ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, цікаво знат Додати коментар Отменить ответ