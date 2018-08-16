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ЖІНКА, ЯКА ЗБУВАЛА МЕШКАНЦЯМ ДОНЕЧЧИНИ ОПІЙ, ПЕРЕБУВАТИМЕ ПІД ВАРТОЮ

16.08.2018 Новини Комментариев нет
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За погодженням з Мар’їнським відділом Волноваської місцевої прокуратури слідчим повідомлено про підозру 43-річній мешканці м. Курахове у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання и збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що жінка тривалий час збувала особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований) мешканцям м. Курахове.  За дозу наркотику брала 300 гривень.

На теперішній час за клопотанням прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Довідково: ч. 2 ст. 307 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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