ЖІНКА, ЯКА ЗБУВАЛА МЕШКАНЦЯМ ДОНЕЧЧИНИ ОПІЙ, ПЕРЕБУВАТИМЕ ПІД ВАРТОЮ

За погодженням з Мар’їнським відділом Волноваської місцевої прокуратури слідчим повідомлено про підозру 43-річній мешканці м. Курахове у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання и збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що жінка тривалий час збувала особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований) мешканцям м. Курахове. За дозу наркотику брала 300 гривень.
На теперішній час за клопотанням прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Досудове розслідування триває.
Довідково: ч. 2 ст. 307 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Прес-служба прокуратури Донецької області