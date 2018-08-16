ГОРОСКОП НА 16 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
День підходить для проведення переговорів, ділових зустрічей, примирення, відновлення справедливості. Якщо не будете лінуватися і відкладати справи в далекий ящик, зможете багато чого домогтися.
Телець (21.04 — 21.05)
Зірки пророкують Тельцю успіх у справах, якщо він не стане тішити себе думками про високу кар’єру. За вдачею ви небагатослівні, що допоможе уникнути конфліктів з людьми.
Близнюки (22.05 — 21.06)
День символізує сумнів, невпевненість у собі і своєму майбутньому. Насправді вам хочеться відповісти «ні», але ви не знаєте, як зробити, щоб з цього вийшло щось путнє.
Рак (22.06 — 23.07)
Зараз йде сприятливий період для підприємницької діяльності. Не бійтеся експериментувати. Навіть якщо ви допустите помилки, ніяких серйозних наслідків за цим не послідує.
Лев (24.07 — 23.08)
Леву, у якого вже є «друга половинка», потрібно придивитися до її реакції на вашу поведінку. Зробивши висновки, рухайте вперед, але поки тільки подумки.
Діва (24.08 — 23.09)
День обіцяє зняття перепон, відкриття шляхів, допомогу від друзів, прорив у навчанні, допомагає виграти позов, розширити повноваження, безперешкодно пройти контроль.
Терези (24.09 — 23.10)
На даний момент все, що стосується професійних або соціальних питань, не буде викликати у вас ніяких труднощів. Можете планувати роботу з важливими документами і вести переговори.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Зірки рекомендують Скорпіону вирішувати минулі проблеми, які не пішли, а класично замаскувалися. Отримуючи нові знання, ви можете скоро зайняти перспективну посаду.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Існує ймовірність появи алергічних реакцій і проблем з травленням. Уникайте гострої їжі, відмовтеся від жирного і солодкого.
Козеріг (22.12 — 20. 01)
Цей день схожий на іспит, і в залежності від того, як ви здасте, будуть розвиватися подальші події. Уникайте кардинальних змін у будь-яких сферах своєї діяльності.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолій буде прислухатися до думки всіх навколо, що стане для нього корисним і ефективним в роботі. Від шанувальників не буде відбою, особливо, коли Водолій відвідає салон краси.
Риби (20.02 — 20.03)
Пригнічене стан деяких Риб може перерости в агресію. Потрібен вихід негативної енергетики або компенсація її позитивом.